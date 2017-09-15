Юрченко: в прошлом сезоне симпатизировал «Спартаку», сейчас этого нет

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко поделился мнением о грядущей встрече с чемпионами России в рамках десятого тура РФПЛ, рассчитывая на поддержку болельщиков. Голкипер считает, что его команда должна сыграть со «Спартаком» с максимальной концентрацией.
«Мы ждём в воскресенье мощную поддержку от болельщиков из Петербурга и Ленинградской области. Надеемся на неё. Всё-таки «Тосно» играет с чемпионом России — это хороший стимул прийти на стадион.
В «Спартаке» наверняка все профессионалы, так что для них не составит труда играть через три дня. Нам не стоит расслабляться из-за возможных проблем спартаковцев после Лиги чемпионов. Каждый футболист «Тосно» должен выйти на поле с двойным настроем и максимальной концентрацией.
Вспоминают ли тренеры «Тосно» Дмитрий Парфёнов и Владимир Бесчастных спартаковское прошлое? Все мы, игроки и тренеры, живём настоящим. Что было в прошлом, то в прошлом и осталось. Но очень важно, что у наших тренеров есть громадный опыт, приобретённый в том числе в «Спартаке», которым они всегда готовы поделиться. Это заслуживает уважения. В прошлом сезоне «Спартак», объективно говоря, был достоин завоевать золото. Так и случилось. Сегодня такой симпатии по отношению к «Спартаку» у меня нет. Чемпиону России тяжело держать взятый высокий уровень, как и любому на его месте. Нужно продолжать прогрессировать и доказывать в первую очередь самому себе», — цитирует Юрченко издание «Спорт день за днём».
Встреча «Тосно» и «Спартака» состоится 17 сентября и начнётся в 13:00 мск.