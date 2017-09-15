Участие капитана «Анжи» Яковлева в матче с «Краснодаром» остаётся под вопросом

«Анжи» продолжает подготовку к матчу с «Краснодаром» в рамках десятого тура РФПЛ. 12 и 13 сентября команда из Махачкалы провела интенсивные тренировки с большим объёмом беговой работы и игровых упражнений. 14 сентября Вадим Скрипченко провёл для футболистов теоретическое занятие, на котором состоялся разбор игры соперника. Вечером махачкалинцы работали на поле с акцентом на отработке действий при стандартных положениях.
Как сообщает пресс-служба «Анжи», в тренировках не принимает участия травмированный Магомед Мусалов. Участие Павла Яковлева в матче с «Краснодаром» также остаётся под вопросом, у капитана команды сильный ушиб, полученный в игре с «Тосно». К занятиям в общей группе приступил Игорь Чайковский.
Встреча «Анжи» и «Краснодара» состоится 16 сентября, начало матча — в 19:00 мск.