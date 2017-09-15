Болельщики «Крыльев Советов» собрали деньги на лечение 6-летнего ребёнка

Самарские «Крылья Советов» помогли собрать средства на лечение 6-летнего Кирилла Макина, который страдает врождённым генетическим заболеванием иммунной системы — хронической гранулематозной болезнью (первичный иммунодефицит). На официальном сайте клуба была опубликована новость о срочном сборе средств. Необходимая сумма была собрана за несколько дней, поэтому сбор средств был временно приостановлен, сообщает пресс-служба «Крыльев».
На днях семье Макиных пришло приглашение от доктора в швейцарскую клинику. Дальнейшее лечение будет зависеть от посещения Кириллом этой клиники и приёма у доктора.
Кроме того, в последний день лета в гостях у Кирилла побывал полузащитник самарцев Денис Ткачук. Он сыграл с ребенком в футбол и вручил мальчику специальные подарки от клуба.