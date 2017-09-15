Монтелла: поражение от «Лацио» пошло «Милану» на пользу

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал победу над «Аустрией» (5:1) в первом туре группового раунда Лиги Европы. Хет-трик в этом матче оформил Андре Силва.
«Воскресное поражение от „Лацио“ сильно повлияло на нас. Но сегодня мне понравилось отношение моих футболистов к игре. Мы обеспечили себе нужный результат ещё до перерыва, продемонстрировав твёрдость характера. После перерыва мы немного потеряли концентрацию, над этим ещё предстоит работать. Но результатом мы очень довольны.
Андре Силва голоден до побед и голов. Сегодня он максимально использовал свои качества. Он сыграл намного лучше, чем в предыдущих играх, и это существенно повысит его уверенность. Ему это нужно.
Думаю, поражение от „Лацио“ пошло нам на пользу. Показанную сегодня решительность мы должны сохранить до конца турнира», — приводит слова Монтеллы Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.