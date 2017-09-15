Роббен недоволен поведением Левандовского

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен недоволен поведением нападающего команды Роберта Левандовского, утверждает Kicker.
Последнее интервью футболиста сборной Польши вызвало большой резонанс: Левандовски, в частности, высказал мысль о том, что в данный момент в футболе важнее деньги и успехи, а не верность клуба своей философии. Левандовски выразил сожаление в связи с тем, что немецкий гранд не способен соответствовать платёжеспособности таких команд, как «ПСЖ» и «Барселона». Роббен счёл слова Левандовского проявлением эгоизма.
Ранее президент «Баварии» Ули Хёнесс неоднократно отмечал, что клуб не собирается тратить баснословные деньги на трансферном рынке, предпочитая делать ставку на воспитание собственных кадров.
Экс-наставник «Шальке-04» назвал мнение Левандовского бесстыдным