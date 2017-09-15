Ракитич: поражения от «Реала» сплотили игроков «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о предпосылках убедительной игры команды в последних матчах. Подопечные Эрнесто Вальверде одержали победу во всех трёх турах чемпионата Испании. Кроме того, каталонцы нанесли поражение туринскому «Ювентусу» со счётом 3:0 в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Что произошло? Ничего конкретного. Просто в матчах Суперкубка Испании с «Реалом» актуальными оказались отдельные маленькие детали. Особенно в первой игре. Поражения от «Реала» сплотили игроков «Барселоны» и способствовали тому, чтобы мы стартовали удачно в национальном первенстве и Лиге чемпионов», — цитирует Ракитича Marca.
В первом матче Суперкубка Испании с «Реалом» «Барселона» на своём поле проиграла со счётом 1:3. В ответной игре сине-гранатовые пропустили два гола, сами не сумев забить ни одного.