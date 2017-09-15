Тон: Нагельсман у руля «Баварии»? Он ещё молод и должен набраться терпения

Бывший полузащитник «Баварии» Олаф Тон поделился мнением о том, способен ли главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман заменить Карло Анчелотти у руля мюнхенцев. На днях Нагельсман признался, что очень хотел бы стать наставником «Баварии».
«Я не думаю, что в «Баварии» ставят под сомнение работу Анчелотти. Я вижу его ещё пару лет у руля команды. Нагельсман ещё молод и должен набраться терпения», — приводит слова Тона интернет-издание Sport1.
Слова Нагельсмана вызвали резонанс, и после этого он отправил Анчелотти смс с извинениями. Итальянский специалист в свою очередь отметил, что не видит никаких проблем.