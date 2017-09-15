Марсело назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде

Защитник мадридского «Реала» Марсело Жуниор поделился мнением о том, кто является лучшим футболистом, с которым ему доводилось играть в одной команде. Бразильский игрок назвал нападающего «Королевского клуба» Криштиану Роналду.
«Я играл с такими великими футболистами, как Роналдо, Роналдиньо, ван Нистелрой… Но я столько времени тренируюсь с Роналду, делая ему передачи и празднуя вместе с ним голы, что выбираю его. Что же касается игрока, которого наиболее трудно нейтрализовать, то это Неймар, с которым я играю в национальной команде», — цитирует Марсело Marca.
Роналду обошёл Месси по количеству голов с пенальти в Лиге чемпионов