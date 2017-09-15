Кечинов: замена Промеса по ошибке? В моё время в «Спартаке» такого не было

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил старт красно-белых в групповом этапе Лиги чемпионов. Столичный клуб сыграл на выезде вничью с «Марибором» (1:1). Также Кечинов прокомментировал то, что полузащитник Квинси Промес по ошибке был заменён в конце игры, в чём после матча признался наставник «Спартака» Массимо Каррера.
«Двоякое мнение здесь может быть. «Спартак», в принципе, имел очень много подходов к воротам соперника. Однако, к сожалению, очень плохо били в этот вечер. Даже в створ ворот крайне редко попадали. Поэтому и результат такой. Ключевой момент встречи, когда при счете 1:0 Луис Адриано и Фернандо создали верный голевой момент, но в завершающий момент Фернандо из выгоднейшей позиции пробил мимо ворот. Считаю, что если бы бразилец забил тогда, то игра бы закончилась…
Замена Промеса по ошибке? Для меня эта ситуация странновата несколько, мягко говоря. В моё время в «Спартаке» такого не было. Если человек получал травму, то он жестами показывал, что не может продолжить игру.
Впереди второй тур, и у всех равное количество очков, ведь «Ливерпуль» не смог обыграть «Севилью». Другое дело, что «Севилья» и «Ливерпуль» — клубы совсем другого уровня. Они куда сильнее, чем «Марибор», это бесспорный факт. С этими командами «Спартаку» придётся очень сложно. Будет очень тяжело, так что настраиваться нужно серьёзнейшим образом. Испанцы и англичане произвели колоссальное впечатление», — цитирует Кечинова «Спорт уик-энд».