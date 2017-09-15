Бензема не удивил переход Неймара в «ПСЖ», но показался ему странным

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал переход бывшего форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» перед стартом нынешнего сезона. Французский футболист подчеркнул, что эта новость не вызвала у него шока.
«Я не скажу, что переход Неймара в «ПСЖ» удивил меня, поскольку он делает то, что хочет. Хотя признаюсь, что это показалось мне странным. Несомненно, у него были свои причины для такого шага», — приводит слова Бензема beIN Sports.
Руководство каталонского клуба прилагало усилия к тому, чтобы удержать футболиста сборной Бразилии в своих рядах, однако он всё-таки перешёл в «ПСЖ» за € 222 млн.
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