Зидану не нравится игра «Реала», тренер просит игроков действовать агрессивнее

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан обеспокоен уровнем игры команды на старте нынешнего сезона, сообщает Marca.
Исключением не стал и матч группового этапа Лиги чемпионов с кипрским клубом АПОЭЛ. Играя на своём поле, «Королевский клуб» добился победы со счётом 3:0, однако уровень игры «сливочных» не удовлетворил Зидана.
Согласно информации источника, французский специалист в перерыве матча попросил своих футболистов проявлять больше агрессивности и спортивной злости на поле.
По итогам первых трёх туров чемпионата Испании «Реал» набрал всего пять очков. Команда не смогла победить на своём поле «Валенсию» (2:2) и «Леванте» (1:1).
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