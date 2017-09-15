Найджел Де Йонг покинет «Галатасарай» и продолжит карьеру в MLS

Полузащитник «Галатасарая» Найджел де Йонг покинет свою нынешнюю команду. По информации yenisafak.com, 32-летний голландец продолжит карьеру в MLS. Ожидается, что де Йонг подпишет контракт с «Ди Си Юнайтед».
Контракт хавбека с «Галатасараем» действует до лета 2018 года, но уже в январе де Йонг должен покинуть турецкую команду. Футболист уже достиг договорённости с руководством американского клуба.
В «Галатасарае» Найджел де Йонг играет с августа 2016 года, куда на правах свободного агента перешёл из «Лос-Анджелес Гэлакси».
"Галатасарай" объявил о переходе Найджела де Йонга