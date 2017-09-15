На чемпионат мира в Россию могут приехать около 1 млн иностранных туристов

Чемпионат мира 2018 года в России могут посетить порядка миллиона иностранных туристов. Об этом сообщил генеральный директор компании по въездному туризму ООО «Интурист» Леонид Мармер.
«Если раньше называлась цифра до 2 млн, сейчас говорят об 1 млн иностранных прибытий при максимальном заполнении стадионов на период чемпионата мира по футболу. К сожалению, в туристическом плане Кубок конфедераций не „выстрелил“ так, как это ожидалось. У нас научились делать спортивные мероприятия международного уровня, но пока мы не умеем притягивать болельщиков в туризм. ЧМ-2018 пройдёт в 11 городах, и важно, чтобы приехали не только болельщики, но и их семьи. Чтобы они посмотрели не только матчи, но и посмотрели российские города как туристы.
По опыту Кубка конфедераций, гостиницы держали цены и блоки, ожидая всплеска. По факту около 40% иностранных болельщиков кубка жили в частном секторе, бронируя через онлайн-сервисы бронирования", — цитирует Мармера «Интерфакс».