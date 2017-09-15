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Ван Дейк может лишиться капитанской повязки в «Саутгемптоне»

15 сентября 2017, пятница. 10:23 Футбол

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино сообщил, что может лишить защитника Вирджила Ван Дейка капитанской повязки. Во время летнего трансферного окна голландский игрок подтвердил, что хочет покинуть «Саутгемптон», и подал официальный запрос о трансфере.

В начале сентября после неудачных попыток покинуть «Саутгемптон» защитник вернулся к тренировкам с основной командой. Ван Дейк уже начал заниматься, но его возвращение на поле ожидается через несколько недель, так как он пропустил большую часть предсезонной подготовки.

«Я считаю, капитана должны выбирать сами игроки. Вирджил был одним из лидеров команды в прошлом сезоне, но капитаном не выбирают того, кто не выходит на поле. Он должен заслужить это право», — цитирует Пеллегрино Mirror.

Ван Дейк вернулся к тренировкам с «Саутгемптоном»
Источник: Mirror Сообщить об ошибке
Теги
Саутгемптон Вирджил ван Дейк Маурисио Пеллегрино
Новости. Футбол
15 сентября 2017, пятница
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