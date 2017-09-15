Мане – о столкновении с Эдерсоном: был удивлён, увидев красную карточку

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал столкновение с вратарём «Манчестер Сити» Эдерсоном в матче 4-го тура АПЛ, который мерсисайдцы проиграли (0:5). В одном из эпизодов Мане ногой попал в лицо бразильскому голкиперу, за что был удалён с поля.
«В следующий раз я буду быстрее. Моё намерение не состояло в том, чтобы навредить вратарю. Печально, что так случилось, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Я шёл за мячом и не собирался нанести травму сопернику, потому что я не такой игрок. После матча я принёс свои извинения, оставив сообщение. Это часть футбола, я ничего не могу поделать. Когда увидел красную карточку, я был удивлён. Но мне ничего не остаётся, кроме как согласиться и попытаться забыть этот эпизод», — цитирует Мане ESPN.
Видео столкновения Мане с Эдерсоном доступно в «Твиттере».