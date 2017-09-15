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«Витория» — первый клуб в еврокубке, не выпустивший в основе ни одного европейца

15 сентября 2017, пятница. 10:59 Футбол

«Витория Гимарайнш» стала первым клубом, который в матче еврокубка не выпустил на поле в основном составе ни одного европейца. Произошло это в первом туре группового турнира Лиги Европы с «Ред Булл Зальцбург» (1:1), сообщает Bleacher Report.

В составе португальского клуба с первых минут вышли четыре бразильца, два колумбийца, и по одному ивуарийцу, ганцу, перуанцу, венесуэльцу и уругвайцу. При этом во втором тайме на поле появился лишь один европеец – португалец Франциско Родригес, который на 57-й минуте заменил Паоло Уртадо.

Система орошения в Гимарайнше прервала матч и помешала атаке «Зальцбурга»
Источник: Bleacher Report Сообщить об ошибке
Теги
Витория Гимарайнш Ред Булл Зальцбург
Новости. Футбол
15 сентября 2017, пятница
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