«Арсенал»: много билетов на матч с «Кёльном» достались фанатам через спекулянтов

Руководство «Арсенала» выступило с заявлением после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Кёльном» (3:1). Начало встречи было отложено из-за большого количества прибывших фанатов немецкой команды. В то время как гостям было выделено 3 тыс. билетов, в Лондон приехали 20 тыс болельщиков.
«После вчерашнего матча Лиги Европы с «Кёльном» мы хотели бы подчеркнуть, что безопасность поклонников всегда была нашей главной заботой. Мы консультировались с полицией и официальными лицами УЕФА в ночь перед игрой и заранее предприняли значительные шаги, чтобы запретить продажу билетов.
Фанатам «Кёльна» были выделены 3 тыс. билетов, что соответствовало правилам, но многие болельщики приобрели билеты у спекулянтов, что привело к перегрузке и волнениям вне стадиона. Мы изучим все обстоятельства, извлечём из этого урок, чтобы в будущем такое не повторилось», — говорится в заявлении.