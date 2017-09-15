Б. Силва: играть с одними из лучших футболистов в мире гораздо проще

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился впечатлениями от выступления за манкунианский клуб. В текущем сезоне португалец принял участие в 3 матчах АПЛ, но лишь один раз вышел на поле в стартовом составе.
«Я многому учусь у своих партнёров. Приятно играть с такими футболистами, как Де Брёйне, Давид Силва, и всеми игрокам, которые есть в команде. Я чувствую себя всё лучше и лучше. У нас много игр. Кто-то может появиться на поле сегодня, а некоторые в другом матче. Все хорошо реагируют на это.
Когда с тобой рядом такие качественные футболисты, одни из лучших в мире, играть гораздо проще, чем с теми, кто не обладает такими качествами. В «Манчестер Сити» много хороших футболистов, но команда никогда не выигрывала Лигу чемпионов, а некоторые никогда не завоёвывали золото АПЛ. Мы вместе надеемся, что сможем добиться этого», — цитирует Силву Sky Sports.