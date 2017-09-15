Г. Суркис мог подделать документы для переизбрания в руководящие органы УЕФА

Президент федерации футбола Мариуполя Василий Журавлёв инициировал вопрос о том, почему Григорий Суркис был выдвинут федерацией футбола Украины на переизбрание членом исполкома и вице-президентом УЕФА в 2015 году. Как сообщает Footboom, соответствующее письмо он отослал в федерацию футбола Украины. В ответ Журавлёв получил письмо, в котором указано, что ФФУ не владеет информацией о назначении и выдвижении Суркиса и не имеет в своём распоряжении решений конгресса и исполнительного комитета по данному вопросу с 2014 года до момента обращения.
Не получив необходимую информацию, Журавлёв обратился к президенту УЕФА Александеру Чеферину с просьбой разобраться в данном вопросе и выяснить, на каком основании Суркис занимает свой нынешний пост. Также глава федерации футбола Мариуполя отметил, что документы о выдвижении Суркиса в члены исполкома в качестве представителя в УЕФА от Украины могли быть сфальсифицированы.
Если же УЕФА подтвердит, что документы, предоставленные Суркисом, были подделаны, то его необходимо будет отозвать из руководящих органов УЕФА.