Хавбек «Байера» Беллараби – самый быстрый в Бундеслиге после трёх туров

Полузащитник «Байера» Карим Беллараби на старте сезона является самым быстрым игроком немецкой Бундеслиги. На официальном канале немецкой лиги в YouTube был опубликован топ-10 самых быстрых футболистов, и немецкий хавбек занял первое место.
1. Карим Беллараби («Байер») — 35,27 км/ч
2. Марцель Хеллер («Аугсбург») — 35,16
3. Нико Шульц («Хоффенхайм») — 35,11
4. Кевин Фогт («Хоффенхайм») — 35,09
5. Мэтью Леки («Герта») — 35,04
6. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — 35,02
7. Кингсли Коман («Бавария») — 35,0
8. Бернардо («РБ Лейпциг») — 34,98
9. Деотшанкюль Юпамекано («РБ Лейпциг») — 34,85
10. Левин Эцтунали («Майнц») — 34,83.
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