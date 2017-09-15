Слуцкий: «Сандерленд» — хорошая команда, но «Халл» играет дома и на победу

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 8-го тура Чемпионшипа с «Сандерлендом».
«Новых травм нет, впереди субботний матч. Мазух, который пока в лазарете, вернётся к тренировкам в понедельник. Завтра много изменений делать не буду. У нас не так много времени для тренировок, и что-то кардинально менять не хочу.
Вчера мы поговорили с командой о нашей ситуации. Пытаемся изменить результаты, каждый матч является проверкой для нас. «Халл Сити» обладает хорошей командой, но нам нужно немного удачи. В матче с «Фулхэмом» мы хорошо играли, были моменты, но Чемпионшип сложный и непредсказуемый турнир. К тому же «Фулхэм» одна из лучших команд.
Что касается «Сандерленда», то каждый матч – это шанс. «Сандерленд» — хорошая команда, но мы играем дома. «Халл Сити» будет играть на победу, с максимальной агрессией в нападении. Они также вылетели из Премьер-лиги и преследуют такие же цели, как и мы. Мы нуждаемся в победе и хорошем результате», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.
Матч «Халл Сити» — «Сандерленд» состоится 16 сентября. Начало – в 17:00 мск.