На матч 15-го тура ФНЛ «Енисей» — «Крылья Советов» назначен арбитр ФИФА

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 15-го тура ФНЛ, которые пройдут 24 сентября. Встречу «Енисей» — «Крылья Советов» будет судить 33-летний арбитр ФИФА Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
24 сентября (воскресенье)
«Луч-Энергия» – «Факел»: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) – Денис Березнов (Москва), Дмитрий Серебряков (Москва); инспектор – Виктор Кулагин (Москва); делегат – Сергей Гуторенко (Москва).
«Тюмень» – «Авангард»: Станислав Васильев (Ижевск) – Рафаэль Ильясов (Казань), Александр Приходько (Москва); инспектор – Сергей Талагаев (Мытищи); делегат – Петр Петухов (Москва).
«Сибирь» – «Динамо»: Игорь Федотов (Москва) – Алексей Линкин (Воронеж), Иван Бирюлин (Ярославль); инспектор – Игорь Захаров (Москва); делегат – Вячеслав Трусов (Москва).
«Оренбург» – «Шинник»: Павел Кукуян (Сочи) – Рустам Мухтаров (Петрозаводск), Александр Дуденков (Петрозаводск); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург); делегат – Сергей Бондарь (Московская область).
«Тамбов» – «Волгарь»: Артём Чистяков (Азов) – Наиль Сейфетдинов (Казань), Сергей Ядров (Калининград); инспектор – Валерий Матюнин (Москва); делегат – Филипп Яковлев (Москва).
«Спартак-2» – «Химки»: Алексей Амелин (Тула) – Роман Милюченко (Санкт-Петербург), Андрей Рунов (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Тюмин (Новочеркасск); делегат – Яков Брегман (Москва).
«Балтика» – «Томь»: Александр Борисов (Самара) – Вячеслав Бочков (Сочи), Александр Чекалин (Воронеж); инспектор – Сергей Рощин (Кисловодск); делегат – Юрий Кузнецов (Калининград).
«Енисей» – «Крылья Советов»: Кирилл Левников (Санкт-Петербург) – Вячеслав Миневич (Смоленск), Павел Новиков (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Новосибирск); делегат – Вадим Ильин (Москва).
«Зенит-2» – «Олимпиец»: Николай Волошин (Смоленск) – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Тарасов (Тамбов); инспектор – Сергей Андреев (Новосибирск); делегат – Виктор Кукла (Санкт-Петербург).
«Ротор-Волгоград» – «Кубань»: Сергей Куликов (Саранск) – Александр Филимонов (Орехово-Зуево), Максим Ковалев (Реутов); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область); делегат – Евгений Летин (Московская область).