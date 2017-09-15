Ярмоленко — о «несчастливом» 9-м номере в «Боруссии»: постараюсь исправить это

Нападающий «Боруссии» Андрей Ярмоленко рассказал об адаптации в дортмундском клубе, а также прокомментировал сообщения немецких СМИ о «несчастливом 9-м номере» в «Боруссии». Отмечалось, что после того как в 2014 году Роберт Левандовски сменил Дортмунд на «Баварию», цифра девять на спине никому из наследников поляка удачу не приносила.
«В команде меня приняли очень хорошо. Еще присутствует языковой барьер, но даже мой не идеальный английский частично позволяет общаться. Да и ребята подходили с предложениями помощи, если возникнут какие-либо трудности в обустройстве жизни в новой для меня стране.
Я пока плохо ориентируюсь в городе, поэтому клуб предоставил машину с водителем, так что проблем с логистикой нет. В основном занимаюсь бытовыми делами, благоустройством. В ближайших планах – изучение языка. Семья пока находится на Украине, им необходимо оформить документы для проживания в Германии. Очень скучаю по малышам и любимой супруге.
Есть отличия от содержания тренировок в «Динамо» и здесь. Работа и интенсивность тренировки в «Боруссии» построена таким образом, чтобы потом перенести всё на игру. То есть нагрузки и сопутствующие игровые наработки не отличаются от тех, что затем делаем в игре. Тренеры требуют неукоснительного выполнения задач как на тренировках, так и в матчах.
Постараюсь исправить недоразумение с несчастливым 9-м номером в Дортмунде. Приложу все силы, чтобы стать игроком основного состава «Боруссии» не на один матч, а на сезоны. После матча с «Тоттнхэмом» были смешанные чувства. И радость, и огорчение. Оценку моей игре дадут тренеры и специалисты», – цитирует Ярмоленко Footboom.