175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ярмоленко — о «несчастливом» 9-м номере в «Боруссии»: постараюсь исправить это

15 сентября 2017, пятница. 13:00 Футбол

Нападающий «Боруссии» Андрей Ярмоленко рассказал об адаптации в дортмундском клубе, а также прокомментировал сообщения немецких СМИ о «несчастливом 9-м номере» в «Боруссии». Отмечалось, что после того как в 2014 году Роберт Левандовски сменил Дортмунд на «Баварию», цифра девять на спине никому из наследников поляка удачу не приносила.

«В команде меня приняли очень хорошо. Еще присутствует языковой барьер, но даже мой не идеальный английский частично позволяет общаться. Да и ребята подходили с предложениями помощи, если возникнут какие-либо трудности в обустройстве жизни в новой для меня стране.

Я пока плохо ориентируюсь в городе, поэтому клуб предоставил машину с водителем, так что проблем с логистикой нет. В основном занимаюсь бытовыми делами, благоустройством. В ближайших планах – изучение языка. Семья пока находится на Украине, им необходимо оформить документы для проживания в Германии. Очень скучаю по малышам и любимой супруге.

Есть отличия от содержания тренировок в «Динамо» и здесь. Работа и интенсивность тренировки в «Боруссии» построена таким образом, чтобы потом перенести всё на игру. То есть нагрузки и сопутствующие игровые наработки не отличаются от тех, что затем делаем в игре. Тренеры требуют неукоснительного выполнения задач как на тренировках, так и в матчах.

Постараюсь исправить недоразумение с несчастливым 9-м номером в Дортмунде. Приложу все силы, чтобы стать игроком основного состава «Боруссии» не на один матч, а на сезоны. После матча с «Тоттнхэмом» были смешанные чувства. И радость, и огорчение. Оценку моей игре дадут тренеры и специалисты», – цитирует Ярмоленко Footboom.

Гол Ярмоленко в ворота «Тоттенхэма» может быть признан лучшим голом недели в ЛЧ
Источник: Footboom Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Андрей Ярмоленко
Новости. Футбол
15 сентября 2017, пятница
13:19 Ребко назвал сумму, которую зарабатывает в «Арарате»
13:00 Ярмоленко — о «несчастливом» 9-м номере в «Боруссии»: постараюсь исправить это
12:53 «Интер» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Рабио
12:39 Защитник «Халла» Томори: Слуцкий поддерживает хорошее настроение в раздевалке
12:27 На матч 15-го тура ФНЛ «Енисей» — «Крылья Советов» назначен арбитр ФИФА
12:17 Слуцкий: «Сандерленд» — хорошая команда, но «Халл» играет дома и на победу
12:11 Овчинников: Щенников потрясающе работает на тренировках, отсюда и результат
12:01 Хавбек «Байера» Беллараби – самый быстрый в Бундеслиге после трёх туров
11:46 Г. Суркис мог подделать документы для переизбрания в руководящие органы УЕФА
11:44 Главный тренер «Вардара»: не нашли решение против великолепных Кокорина и Дзюбы
11:32 Б. Силва: играть с одними из лучших футболистов в мире гораздо проще
11:18 «Арсенал»: много билетов на матч с «Кёльном» достались фанатам через спекулянтов
11:13 Хачериди: в перерыве игрокам «Динамо» сказали прибавить, играли как-то непонятно
10:59 «Витория» — первый клуб в еврокубке, не выпустивший в основе ни одного европейца
10:47 Роша: Россия – невероятная страна, рад быть здесь
10:41 Мане – о столкновении с Эдерсоном: был удивлён, увидев красную карточку
10:39 «Севилья» продлила контракт с вице-капитаном Каррису
10:23 Ван Дейк может лишиться капитанской повязки в «Саутгемптоне»
10:02 На чемпионат мира в Россию могут приехать около 1 млн иностранных туристов
09:59 Найджел Де Йонг покинет «Галатасарай» и продолжит карьеру в MLS
09:58 Зидану не нравится игра «Реала», тренер просит игроков действовать агрессивнее
09:42 «Урал» объявил о расторжении контракта с полузащитником Григорьевым
09:39 Футболисты «Томи» провели мастер-класс для детдомовцев
09:38 Экс-игрок «Эвертона» Бент продолжит карьеру в одном из низших дивизионов Англии
09:38 Бензема не удивил переход Неймара в «ПСЖ», но показался ему странным
09:25 Гюндоган рассказал, почему Гвардиола покинул «Баварию»
09:23 Кечинов: замена Промеса по ошибке? В моё время в «Спартаке» такого не было
09:17 Лэмпард назвал Моуринью главным козырем «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
08:32 Новичок «Амкара» Форбс: моё место – именно в нападении
08:20 Хаманн призвал руководство «Баварии» оштрафовать Рибери из-за его поведения
08:10 Марсело назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде
08:01 Тон: Нагельсман у руля «Баварии»? Он ещё молод и должен набраться терпения
08:01 Ракитич: поражения от «Реала» сплотили игроков «Барселоны»
07:44 Озил рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед»
07:28 Мюллер: «Бавария» пока не показывает оптимальной игры
07:22 М. Сальгадо: люди обманываются насчёт Зидана, у него горячая кровь
07:09 Роббен недоволен поведением Левандовского
06:53 Марсело: Роберто Карлос мне очень помог в «Реале», а это не нормально
06:50 Бельерин: «Арсенал» — одна из лучших команд ЛЕ и должна была доказать это
06:37 Хёнесс: слова наставника «Хоффенхайма»? У меня нет мнения на этот счёт
06:35 Фернандо Торрес: впереди у меня много лет в профессиональном футболе
06:15 Названы 10 самых быстрых игроков Бундеслиги
06:12 Монтелла: поражение от «Лацио» пошло «Милану» на пользу
05:40 Венгер: когда увидел, что творится на стадионе, был уверен, что матч не начнётся
05:21 Болельщики «Крыльев Советов» собрали деньги на лечение 6-летнего ребёнка
Все новости RSS
Партнерский контент