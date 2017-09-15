УЕФА открыл дисциплинарные дела против «Арсенала» и «Кёльна»

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Арсенала» и «Кёльна», которые встречались в рамках 1-го тура Лиги Европы. Немецкая команда может быть наказана сразу за несколько нарушений со стороны своих фанатов: беспорядки на трибунах, использование пиротехники и нанесение ущерба стадиону. «Арсеналу» вменяется в вину нарушение правил безопасности во время проведения встречи, сообщает пресс-служба УЕФА.
Ранее стало известно, что в Лондон приехали около 20 тыс. поклонников «Кёльна», тогда как для немецкой команды было выделено приблизительно 3 тыс. билетов. Болельщики «Кёльна», у многих из которых, судя по всему, не было билетов, пытались попасть на другие трибуны стадиона «Эмирейтс». Из-за этого возникли беспорядки, и начало матча «Арсенал» — «Кёльн» было решено отложить.
Также в СМИ сообщалось, что по подозрению в нарушениях общественного порядка в ходе матча были арестованы четыре человека.