Экс-форвард киевского «Динамо» и «Шахтёра» Гладкий перешёл в «Карпаты»

Бывший нападающий «Шахтёра» и киевского «Динамо» Александр Гладкий заключил соглашение с «Карпатами». Форвард будет выступать под 21-м номером, сообщает официальный сайт львовского клуба.
Карьера Гладкого уже была связана с «Карпатами» — Александр выступал за львовян с 2012 по 2014 год. В матчах чемпионата Украины он провёл 59 матчей и забил 18 голов.
В прошлом сезоне Гладкий на правах аренды тоже выступал в составе зелёно-белых. Форвард сыграл 13 поединков и забил 4 гола. В июле нынешнего года 30-летний игрок расторг контракт с «Динамо».
Нападающий Гладкий расторг контракт с киевским «Динамо»