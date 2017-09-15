Салах признан лучшим игроком недели в ЛЧ, обойдя Неймара, Месси и Роналду

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком недели в первом туре группового турнира Лиги чемпионов. Таково решение болельщиков, которые приняли участие в голосовании. Об этом говорится на официальной странице УЕФА в «Твиттере».
В матче 1-го тура группового турнира Мохамед Салах помог «Ливерпулю» сыграть вничью с «Севильей» (2:2), отметившись голом.
На награду также претендовали форвард «Реала» Криштиану Роналду, который в матче с АПОЭЛ (3:0) отметился дублем. Гарри Кейн в поединке с дортмундской «Боруссией» (3:1) также забил два гола и отдал 1 голевой пас.
Полузащитник «Шахтёра» Тайсон, который отметился голом в поединке с «Наполи» (2:1). Лионель Месси в матче с «Ювентусом» (3:0) отметился дублем, а Неймар в победной встрече с «Селтиком» (5:0) забил гол и отдал голевой пас.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в матче с «Базелем» (3:0) забил 1 гол, а полузащитник «Баварии» Хамес Родригес в матче с «Андерлехтом» (3:0) результативными действиями не отметился.
Фото можно посмотреть в «Твиттере».