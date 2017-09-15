Люфтнер: «Копенгагену» немного не хватило удачи, чтобы обыграть «Локомотив»

Защитник «Копенгагена» Михаэль Люфтнер прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Локомотивом». Встреча состоялась 14 сентября и завершилась ничьей (0:0).
«Это была тяжёлая битва, но я думаю, что мы отлично сыграли. Немного не хватило удачи, чтобы добиться победы. Это была серьёзная проверка. Стоит отметить приложенные совместные усилия», — цитирует Люфтнера пресс-служба «Копенгагена».
Таблицу группового турнира Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
«Локомотив» стартовал в Лиге Европы с ничьей в матче с «Копенгагеном»