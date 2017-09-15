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Экс-форвард «Локомотива» Кайседо объявил о завершении международной карьеры

15 сентября 2017, пятница. 14:22 Футбол

Нападающий сборной Эквадора Фелипе Кайседо, известный в России по выступлению за «Локомотив», объявил о завершении международной карьеры. Об этом форвард, права на которого принадлежат «Лацио», сообщил посредством своей страницы в "Твиттере". Ранее в отставку с поста главного тренера сборной Эквадора был отправлен Густаво Кинтерос

«Я категорически не согласен с решение уволить главного тренера Густаво Кинтероса. Ясно, что результаты нельзя назвать хорошими, но это не совсем его вина. Мы команда, и это касается игроков и всех, кто окружает сборную. Можно было хотя бы позволить завершить отборочную кампанию.

Также я хочу объявить, что завершаю международную карьеру в сборной. Хочу поблагодарить людей, которые всегда верили в меня», — заключил Кайседо.

На счету 29-летнего Фелипе Кайседо 68 матчей за сборную Эквадора и 22 гола.

Уволен тренер сборной Эквадора из-за слабых результатов в квалификации ЧМ-2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лацио Сборная Эквадора - Футбол ФК Локомотив Фелипе Кайседо
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