Вратарь «Вильярреала» Асенхо после 6 месяцев в лазарете приступил к тренировкам

Голкипер «Вильярреала» Серхио Асенхо покинул лазарет и приступил к тренировкам. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. В лазарете 28-летний вратарь провёл полгода, куда угодил после матча 24-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:3).
В середине первого тайма он ценой повреждения отразил мяч после удара Карима Бензема, а на 35-й минуте был заменён на Андреса Фернандеса, когда стало ясно, что продолжать игру Серхио не может.
Асенхо прямо со стадиона был отправлен в больницу, где у него диагностировали разрыв крестообразных связок левого колена, которое он уже неоднократно травмировал в прошлом. 3 марта футболист был прооперирован.
Сегодня, 15 сентября, Асенхо уже работал в общей группе.
Фото с тренировки можно посмотреть в «Твиттере».
Вратарь «Вильярреала» Асенхо получил травму и пропустит более шести месяцев