Экс-форвард «Бенфики» Лима: поражение от ЦСКА — просто случайность

Бывший нападающий «Бенфики» Лима прокомментировал домашнее поражение португальской команды от ЦСКА в 1-м туре Лиги чемпионов. «Армейцы» одержали победу со счётом 2:1.
«Поддержка болельщиков всегда очень важна для команды, особенно когда речь идёт о поражении от ЦСКА, что для меня было просто случайностью. Мы только начали сезон, мы должны помнить об этом.
Это поражение не перечёркивает всё. Это время, когда болельщики должны помочь команде двигаться вперёд. Тогда у команды, тренера и президента клуба всё будет в порядке", — цитирует Лиму Futebol365.
Алдонин: победа ЦСКА над «Бенфикой» — стратегически необходимый результат