«Динамо СПб» представило ролик, как правильно выходить из автобуса

«Динамо СПб» на своём официальном канале в YouTube выложило видео, как правильно выходить из автобуса. Посвящено оно недавним штрафам, которым подвергся тульский «Арсенал» за некорректный выход из автобуса перед матчем.
В июле контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал тульский «Арсенал» за то, как футболисты выходили из автобуса перед матчем, причём «канониры» были наказаны дважды, правда позже КДК временно отказался от практики штрафов за неправильный выход из автобуса.
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КДК снова оштрафовал «Арсенал» за неправильный выход из автобуса