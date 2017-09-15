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«Динамо СПб» представило ролик, как правильно выходить из автобуса

15 сентября 2017, пятница. 16:08 Футбол

«Динамо СПб» на своём официальном канале в YouTube выложило видео, как правильно выходить из автобуса. Посвящено оно недавним штрафам, которым подвергся тульский «Арсенал» за некорректный выход из автобуса перед матчем.

В июле контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал тульский «Арсенал» за то, как футболисты выходили из автобуса перед матчем, причём «канониры» были наказаны дважды, правда позже КДК временно отказался от практики штрафов за неправильный выход из автобуса.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в YouTube.

КДК снова оштрафовал «Арсенал» за неправильный выход из автобуса
Источник: Официальный сайт ФК "Динамо (СПб) Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула Динамо СПб
Новости. Футбол
15 сентября 2017, пятница
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