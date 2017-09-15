Полузащитник «Стяуа» Будеску — игрок недели в ЛЕ, Кокорин занял второе место

Полузащитник «Стяуа» Константин Будеску признан игроком недели в Лиге Европы. Как сообщает официальный сайт УЕФА, за автора двух мячей в ворота чешской «Виктории» проголосовало 46% болельщиков.
Второе место занял нападающий «Зенита» Александр Кокорин (23% голосов), который отметился двумя забитыми голами в выездной встрече с «Вардаром» (5:0).
Третью позицию занял форвард «Милана» Андре Силва, который в гостевом поединке с «Аустрией» оформил хет-трик. За игрока итальянской команды проголосовали 19% респондентов.
Нападающий «Зенита» Кокорин – в команде недели Лиги Европы