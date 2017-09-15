Клопп: будем думать по поводу выхода Коутиньо в основе в матче с «Бёрнли»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает над тем, чтобы выпустить в стартовом составе полузащитника Филиппе Коутиньо на предстоящий матч Премьер-Лиги с «Бернли», который пройдёт 16 сентября.
В среду Коутиньо впервые в этом сезоне сыграл за мерсисацдцев, выйдя на замену во втором тайме матча Лиги чемпионов с «Севильей» (2:2).
«Он должен быть готов к выходу в основном составе. Было приятно видеть, как публике в среду его встретила. Я рад, что наша семья повела себя деликатно в данной ситуации. На тренировках он показывал себя с лучшей стороны, поэтому он снова в строю. Мы будем думать по поводу его выхода на поле в основном составе», — цитирует Клоппа Sky Sports.
Клопп: Коутиньо фантастический игрок, надеюсь, скоро сможем рассчитывать на него