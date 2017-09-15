Моуринью: думаю, болельщики на «Олд Траффорд» окажут Руни тёплый приём

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, говоря о матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном», ответил на вопрос, как болельщики примут бывшего капитана Уэйна Руни, который минувшим летом перебрался в клуб из Ливерпуля.
«Я думаю, он получит приветствие, которого заслуживает. Он настоящая легенда клуба. Количество матчей за «МЮ», трофеев. Очевидно, что он один из самых важных игроков в истории «Манчестер Юнайтед». Я думаю, что болельщики окажут ему тёплый приём, уважение, которого он заслуживает. Надеюсь, это произойдёт до матча и после, но не во время игры.
Что касается «Эвертона», я не хочу ничего анализировать. Уверен, что их цель – первая четвёрка, если не титул. В этой команде много хороших игроков, и нас ждёт сложный матч», — цитирует Моуринью The Sun.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» состоится 17 сентября. Начало – в 18:00 мск.