УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Шахтёра»

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело в отношении «Шахтёра» после матча первого тура Лиги чемпионов с «Наполи». Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
Сообщается, что дисциплинарное дело в отношении донецкого клуба открыто по причине зажжённых файеров на трибунах. В то же время о каких-либо нарушениях со стороны «Наполи» и его болельщиков речь не идёт.
Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит это дело 19 октября. Матч между «Шахтёром» и «Наполи» завершился победой украинского клуба со счётом 2:1.
«Шахтёр» обыграл «Наполи», «Манчестер Сити» разгромил «Фейеноорд»