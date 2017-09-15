175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Шахтёра»

15 сентября 2017, пятница. 16:49 Футбол

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело в отношении «Шахтёра» после матча первого тура Лиги чемпионов с «Наполи». Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Сообщается, что дисциплинарное дело в отношении донецкого клуба открыто по причине зажжённых файеров на трибунах. В то же время о каких-либо нарушениях со стороны «Наполи» и его болельщиков речь не идёт.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит это дело 19 октября. Матч между «Шахтёром» и «Наполи» завершился победой украинского клуба со счётом 2:1.

«Шахтёр» обыграл «Наполи», «Манчестер Сити» разгромил «Фейеноорд»
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Наполи Шахтёр Донецк УЕФА
Новости. Футбол
15 сентября 2017, пятница
16:54 Возвращение хавбека «Челси» Дринкуотера до матчей сборных в октябре маловероятно
16:49 УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Шахтёра»
16:36 Моуринью: думаю, болельщики на «Олд Траффорд» окажут Руни тёплый приём
16:31 Клопп: будем думать по поводу выхода Коутиньо в основе в матче с «Бёрнли»
16:23 «Зенит» в шутку поправил УЕФА, включив 11 Кокориных в команду недели Лиги Европы
16:17 Полузащитник «Стяуа» Будеску — игрок недели в ЛЕ, Кокорин занял второе место
16:08 «Динамо СПб» представило ролик, как правильно выходить из автобуса
16:07 Конте: надеюсь закончить игру с «Арсеналом» с 11 игроками в составе «Челси»
15:40 Нападающий «Зенита» Кокорин – в команде недели Лиги Европы
15:36 Льоренте: «Челси» уже давно хотел приобрести меня
15:29 Скауты «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» вновь просмотрели форварда ЦСКА Оланаре
15:20 Де Брёйне: от голевых передач получаю не меньшее удовольствие, чем от голов
15:15 В «Краснодаре» сообщили, что Смолов дисквалифицирован на один еврокубковый матч
15:09 Экс-форвард «Бенфики» Лима: поражение от ЦСКА — просто случайность
15:05 «Реал» официально продлил контракт с Иско
14:59 Вратарь «Вильярреала» Асенхо после 6 месяцев в лазарете приступил к тренировкам
14:42 В Омске встретили кубок чемпионата мира
14:22 Экс-форвард «Локомотива» Кайседо объявил о завершении международной карьеры
14:21 BWIN подарит клиентам до 100 млн рублей бонусами на первый депозит
14:11 Люфтнер: «Копенгагену» немного не хватило удачи, чтобы обыграть «Локомотив»
14:10 Чех: «Челси» нужно забыть все неудачи на «Стэмфорд Бридж»
13:52 Салах признан лучшим игроком недели в ЛЧ, обойдя Неймара, Месси и Роналду
13:41 Экс-форвард киевского «Динамо» и «Шахтёра» Гладкий перешёл в «Карпаты»
13:38 Вернер: я бы солгал, сказав, что мне не приятен интерес со стороны «Реала»
13:36 УЕФА открыл дисциплинарные дела против «Арсенала» и «Кёльна»
13:19 Ребко назвал сумму, которую зарабатывает в «Арарате»
13:00 Ярмоленко — о «несчастливом» 9-м номере в «Боруссии»: постараюсь исправить это
12:53 «Интер» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Рабио
12:39 Защитник «Халла» Томори: Слуцкий поддерживает хорошее настроение в раздевалке
12:27 На матч 15-го тура ФНЛ «Енисей» — «Крылья Советов» назначен арбитр ФИФА
12:17 Слуцкий: «Сандерленд» — хорошая команда, но «Халл» играет дома и на победу
12:11 Овчинников: Щенников потрясающе работает на тренировках, отсюда и результат
11:46 Г. Суркис мог подделать документы для переизбрания в руководящие органы УЕФА
11:44 Главный тренер «Вардара»: не нашли решение против великолепных Кокорина и Дзюбы
11:32 Б. Силва: играть с одними из лучших футболистов в мире гораздо проще
11:18 «Арсенал»: много билетов на матч с «Кёльном» достались фанатам через спекулянтов
11:13 Хачериди: в перерыве игрокам «Динамо» сказали прибавить, играли как-то непонятно
10:59 «Витория» — первый клуб в еврокубке, не выпустивший в основе ни одного европейца
10:47 Новичок «Спартака» Педро Роша: Россия – невероятная страна, рад быть здесь
10:41 Мане – о столкновении с Эдерсоном: был удивлён, увидев красную карточку
10:39 «Севилья» продлила контракт с вице-капитаном Каррису
10:23 Ван Дейк может лишиться капитанской повязки в «Саутгемптоне»
10:02 На чемпионат мира в Россию могут приехать около 1 млн иностранных туристов
09:59 Найджел Де Йонг покинет «Галатасарай» и продолжит карьеру в MLS
09:58 Зидану не нравится игра «Реала», тренер просит игроков действовать агрессивнее
Все новости RSS
Партнерский контент