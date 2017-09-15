Возвращение хавбека «Челси» Дринкуотера до матчей сборных в октябре маловероятно

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер, который находится в лазарете, до начала октября, скорее всего, на поле не выйдет. Об этом на пресс-конференции в преддверии матча 5-го тура АПЛ с «Арсеналом» рассказал главный тренер лондонцев Антонио Конте.
«Маловероятно, что мы увидим Дэнни Дринкуотера в действии до международного перерыва после травмы икроножной мышцы», — цитирует Конте пресс-служба клуба.
Дэниел Дринкуотер получил повреждение на одной из тренировок в преддверии старта лондонского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов. Матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России в европейской зоне пройдут 5-7 и 8-10 октября.
Полузащитник «Челси» Дринкуотер в преддверии матча с «Карабахом» получил травму