Иско: какие-то разговоры о «Барселоне» шли, но я не обращал на них внимания

Полузащитник «Реала» Иско прокомментировал слухи о своём возможном переходе в «Барселону», которые ходили в начале 2017 года.
«Какие-то разговоры о «Барсе» шли, но я не обращал на них внимания. Хочу сосредоточиться на игре за свою нынешнюю команду, которая сделала ставку на меня, и мы довольны. Я намерен закрепиться в стартовом составе «Реала» и выиграть много титулов. У нас были тяжёлые времена, но я ни о чём не жалею», — приводит слова Иско Marca.
Накануне испанский хавбек продлил контракт с «Реалом» до 2022 года.