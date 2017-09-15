ЦСКА разгромил «Ростов» и стал лидером таблицы молодёжного первенства

В матче 10-го тура российского молодёжного первенства ЦСКА на своём поле принимал «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Иван Олейниов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко и Савелий Козлов.
Таким образом, ЦСКА набрал 20 очков и вышел на первое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Ростов» (13) находится на восьмой строчке. Таблицу молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».