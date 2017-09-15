Гвардиола: в новом сезоне футболисты «Манчестер Сити» играют более прицельно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии гостевого матча 5-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (16 сентября) рассказал о состоянии защитника Венсана Компани, поделился мнением о полузащитнике Яя Туре и предстоящей встрече. Наставник также отметил, что в новом сезоне игроки его команды действуют более точно по сравнению с предыдущим сезоном.
«Сегодня Компани присоединился к нашей тренировке, думаю, через пару дней он будет в состоянии играть снова. У нас всё хорошо. Что касается Туре, то он мне нужен. Яя очень важен. Восхищаюсь тем, что он сделал за свою карьеру. Он является исключительным игроком.
Игра с «Уотфордом» будет непростой, особенно всего через три дня после нашего последнего матча и после всех переездов. Однако мы должны взять ситуацию в свои руки.
В прошлом сезоне у нас была проблема с голами. Но теперь у нас игроки, которые играют более прицельно. Они помогают нашим бомбардирам», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».