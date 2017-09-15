Эйна: «Халл Сити» способен обыграть «Сандерленд» и полон решимости сделать это

Защитник «Халл Сити» Ола Темитайо Эйна поделился ожиданиями от матча 8-го тура Чемпионшипа с «Сандерлендом».
«Это важная игра для нас, особенно после двух отрицательных результатов на выезде. Мы считаем, что это матч, который мы можем выиграть. Надеемся, что родные стены помогут и придадут дополнительное преимущество, стимул. Нужно действовать решительно, со страстью и гордостью.
Я видел игру «Сандерленда» на старте сезона, они довольно резвые, так что нас ждёт жёсткая игра, но я твёрдо верю, что у нас есть все необходимые качества, чтобы выиграть. Мы с нетерпением ждём этот матч.
Наша игра против «Фулхэма» была лучше, чем против «Дерби». В субботу нужно снова улучшить ситуацию и получить результат, который нам нужен», — цитирует Эйну пресс-служба «Халл Сити».
Матч «Халл Сити» — «Сандерленд» состоится 16 сентября. Начало – в 17:00 мск.