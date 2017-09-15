Вальверде: Дембеле нужно время для адаптации к партнёрам по «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о возможной ротации состава на гостевой матч 4-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (16 сентября), а также выразил мнение, что новичку команды нападающему Усману Дембеле необходимо время для адаптации к партнёрам по команде. «Барселона» во время летнего трансферного окна заплатила дортмундской «Боруссии» € 105 млн за переход Дембеле.
«Когда у команды мало времени на отдых, изменения в составе вполне вероятны. Команда – это не только 11 футболистов. На этой неделе нам предстоит принять участие в трёх матчах, в которых будут разыграны девять очков. Наш ближайший соперник действует хорошо при стандартных положениях. Матч с «Хетафе» будет трудным.
Что касается Дембеле, то он постоянно улучшает свою игру. Ему нужно время для адаптации к партнёрам по команде», — цитирует Вальверде пресс-служба каталонского клуба.