Бывший защитник сборной Кот-д'Ивуара Коло Туре вошёл в тренерский штаб «Селтика», став техническим ассистентом наставника команды Брендана Роджерса, сообщает официальный сайт шотландского клуба.
Ранее стало известно, что 36-летний футболист будет работать в должности помощника главного тренера олимпийской сборной Кот-д'Ивуара, а также в сборной страны, составленной из игроков местного чемпионата.
Туре известен по выступлениям за «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Последним клубом в карьере защитника был как раз «Селтик», контракт с которым у него истёк по окончании прошлого сезона.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Селтика».
Коло Туре начнёт тренерскую карьеру в олимпийской сборной Кот-д'Ивуара