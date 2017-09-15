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Агент: у Гамшика непростая ситуация, но он готов повысить уровень своей игры

15 сентября 2017, пятница. 18:10 Футбол

Агент Юрай Вэнглос, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Марека Гамшика, выразил уверенность в том, что словацкий футболист сможет справиться со своими игровыми проблемами в начале сезона. Гамшик был заменён в каждом из шести матчей неаполитанской команды в текущем сезоне и отметился лишь одной голевой передачей.

«Конечно, сейчас у Марека непростая ситуация, но его способности не должны подвергаться сомнению. На протяжении всей своей карьеры он демонстрировал свой талант. Во время международного перерыва Гамшик отлично сыграл за сборную. Он готов повысить уровень своей игры. Маурицио Сарри знает, как использовать Марека лучше всего», — цитирует агента Football Italia.

Гамшик: надеюсь, не придётся ждать до 40 лет, чтобы выиграть Серию А с «Наполи»
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Наполи Марек Гамшик
Новости. Футбол
15 сентября 2017, пятница
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