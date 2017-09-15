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«Арсенал» — «Динамо»: объявлены стартовые составы команд

15 сентября 2017, пятница. 18:15 Футбол

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и московского «Динамо» на матч 10-го тура РФПЛ.

«Арсенал» Тула: В. Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес Дельгадо, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

«Динамо» Москва: Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Терехов, Тиам, Сапета, Темников, Соснин, Панченко, Бечирай.

Матч «Арсенал» — «Динамо» состоится сегодня в Туле и начнётся в 19:30 мск. «Канониры» занимают 13-е место в турнирной таблице, а бело-голубые — 11-е. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Арсенал» (Тула) — «Динамо»: букмекеры не видят фаворита в матче РФПЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Динамо Москва
Новости. Футбол
15 сентября 2017, пятница
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