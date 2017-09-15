Почеттино: Кейну не нужны титулы, чтобы быть одним из лучших форвардов в мире

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино выразил мнение, что нападающему «шпор» Гарри Кейну не надо покидать команду, чтобы выигрывать титулы и быть в числе лучших форвардов в мире.
«Я не сомневаюсь в том, что Кейн — один из лучших форвардов в мире. На мой взгляд, ему не нужны титулы, чтобы быть одним из лучших. В первую очередь мы работаем над построением своей игровой философии и только потом переключаем внимание на борьбу за победы и титулы. Таковы наши цели», — цитирует Почеттино Goal.
Почеттино надеется на прекращение разговоров о «проклятии «Уэмбли»