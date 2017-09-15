ЦСКА хотел вернуть Мусу, Думбия или Вагнера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что минувшим летом «армейцы» пытались вернуть кого-то из своих бывших нападающих — Ахмеда Мусу, Сейду Думбия или Вагнера Лава.
«Информация о том, что ЦСКА пытался вернуть Мусу, правильная. Мы общались с Ахмедом, но такие финты не могут удаваться постоянно. Как мне кажется, Ахмед сейчас находится в подавленном состоянии, и ему очень хочется доказать, что он достоин играть в АПЛ. Именно в АПЛ, а не просто в Англии, например в «Чемпионшипе». Поэтому вариант с арендой в «Халл Сити» он тоже отверг. Я очень переживаю за Мусу — на мой взгляд, это самый адаптированный к европейскому футболу игрок, выходивший в последнее время из РФПЛ.
Также рассматривали варианты с возвращением Вагнера и Думбия, общались с агентами ребят. Мы сами себя бы удивили, если бы вернули Сейду в третий раз. Хотя со «Спортингом» мы общались. Португальцы только-только подписали контракт с Думбия, где у него наконец стало получаться. Логично, что они не хотят его отпускать. Что касается Вагнера, то турки не рассматривали вариант с арендой их лучшего бомбардира.
Сейчас и Вагнера, и Думбия невозможно было вернуть без серьёзных финансовых аргументов. Наверное, если бы у нас были деньги, мы могли просто приобрести нападающего. Но сейчас мы видим, что на трансферном рынке происходит нечто за гранью добра и зла — алогичные суммы абсолютно не привязаны к рынку», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Денису Целых и Даниле Игнатову.
Полное интервью с Романом Бабаевым читайте на «Чемпионате» в скором времени.