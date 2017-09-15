Гендиректор ЦСКА: никогда не ставили крест на Ерёменко, каждый может оступиться

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не исключил варианта, при котором полузащитник Роман Ерёменко, отбывающий двухлетнюю дисквалификацию из-за положительного допинг-теста, вернётся на поле в составе «армейцев». В сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов хавбек сдал анализы, и в его организме были обнаружены кокаин и его метаболиты.
«Мы никогда не ставили на Роме крест по причине имиджевых потерь. Каждый может оступиться, и мы до последнего его поддерживали. Другой вопрос — сможет ли он вернуться на прежний уровень после дисквалификации. Если желание будет обоюдным, его возвращение вполне может произойти», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Денису Целых и Даниле Игнатову.
Полное интервью с Романом Бабаевым читайте на «Чемпионате» в скором времени.