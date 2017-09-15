МакSим: вместо «О, МакSим» мне уже кричат: «Спартак – чемпион!»

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, рассказал о своём отношении к тому, что её песня под названием «Знаешь ли ты» стала популярной среди футбольных болельщиков.
«Ходят ли на мои концерты футбольные фанаты? Конечно! Чаще всего целыми компаниями – 20-25 человек. Их легко отличить по клубной атрибутике. Необязательно спартаковской. Приходят болельщики разных клубов. Кроме «Спартака» это «Рубин», ЦСКА. Каждый раз прямо ждут любимую песню. Поют громче меня. В этом момент я даже микрофон опускаю – просто стою.
Почему песня «Знаешь ли ты» так популярная у футбольных фанатов? Я много чего слышала, но точного ответа так и не нашла. До сих пор загадка. Взрослые, здоровенные, настоящие мужики поют душевную песню. Наверное, им хочется доброй и ласковой подруги рядом. Когда узнала в первый раз, что «Знаешь ли ты» спели на трибуне, хохотала весь день. Показывала маме, она тоже смеялась. По-доброму, конечно.
Меня полюбили несколько тысяч фанатов «Спартака»? Так мне уже вместо «О, МакSим» кричат: «Спартак – чемпион!» Ни грамма не боюсь этого. Наоборот, это умиляет», — цитирует МакSим Eurosport.ru.
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