Зику: Моуринью в «Интере» переносил тренировки, так как Майкон часто был пьян

Бывший полузащитник «Интера» Янис Зику рассказал интересную историю об отношениях экс-наставника миланской команды Жозе Моуринью с бразильским защитником Дугласом Майконом.
«В «Интере» у Моуринью был игрок, который очень часто оказывался пьяным по понедельникам — Майкон. Моуринью однажды позвонил парням и спросил их: «Как мы можем заставить Майкона присутствовать на тренировках?» После этого он решил перенести тренировку на вечер. И так всё пошло и дальше. Парни не тренировались по утрам, но они делали это вечером, чтобы Майкон смог восстановиться к тренировке», — цитирует Зику Football Italia.
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