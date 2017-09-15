Ласина Траоре: без ирокеза мой рост ниже двух метров

Нападающий «Монако» Ласина Траоре прокомментировал переход в «Амьен» на правах аренды, а также сообщил, что его рост на самом деле на пять сантиметров ниже, чем об этом сообщают многие источники.
«Я знаю, на что способен. Никто не сможет заставить меня сомневаться в собственном мастерстве. У меня были предложения от зарубежных клубов, но я хотел остаться в чемпионате Франции, поскольку это очень хорошая лига, в которой могу показывать себя с лучшей стороны.
Мне был нужен такой клуб, как «Амьен». Видел их последние матчи, я могу помочь этой команде. Хочу играть. В «Монако» я не входил в планы главного тренера Жардима, а желания бросать ему вызов у меня нет. Хочу показать, на что способен.
Мой рост составляет 203 сантиметра? Когда выступал за российский «Анжи», носил на голове ирокез. Сохранил эту причёску и когда перешёл в «Эвертон». Однако после замеров выяснили, что без ирокеза мой рост составляет 198 сантиметров», — приводит слова Траоре Courrier Picard.
Ласина Траоре известен российским любителям футбола по выступлению за «Кубань», «Анжи» и ЦСКА.
В 2012 году Ласина Траоре подписал контракт с «Анжи»
Летом 2017 года Ласина Траоре перешёл на правах аренды в «Амьен»